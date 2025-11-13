Russen haben in der Region Charkiw drei Zivilisten durch eine Drohne getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Eine weitere Person wurde bei dem Drohnenangriff verletzt und wird derzeit medizinisch behandelt.

Am Donnerstagmorgen haben russische Angreifer einen Drohnenangriff auf ein Motorrad in der Nähe des Dorfes Boguslavka in der Gemeinde Borivska in Charkiwshchyna durchgeführt. Dabei kamen drei Menschen ums Leben, wie der Leiter der regionalen Militärverwaltung Oleh Synjehubow am 13. November in Telegram mitteilte.

„Als Folge eines russischen Angriffs in der Nähe des Dorfes. Boguslavka wurden zwei Menschen getötet, zwei weitere wurden verwundet. Zuvor hatten die Angreifer ein Motorrad mit einer Drohne getroffen“, schrieb er.

Wenig später sagte Synjehubow, dass die Zahl der Opfer auf drei gestiegen sei – eines der Opfer starb im Krankenwagen.

„Die Ärzte haben alles getan, um ihn zu retten. Aber leider erwiesen sich die Verletzungen als zu schwer. Ein weiterer traumatisierter Sanitäter leistet nun die notwendige Hilfe“, fügte der Leiter der regionalen Militärverwaltung hinzu.

Zuvor war bekannt geworden, dass die Russen heute Nacht mit Angriffsdrohnen kritische Infrastruktur in der Stadt Artsyz in der Region Odessa angegriffen haben. Es gab keine Todesopfer.

Auch Mykolajiw wurde von „Schahedov“ angegriffen. Derzeit ist bekannt, dass sechs Menschen verletzt wurden, drei von ihnen in ernstem Zustand.