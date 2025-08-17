Russen haben zivile Infrastruktur in Sumy mit einer Rakete getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Sonntagabend haben russische Truppen einen Raketenangriff auf die zivile Infrastruktur von Sumy gestartet und dabei Schäden verursacht.

Quelle: Leiter der staatlichen Regionalverwaltung von Sumy Oleh Hryhorov auf Telegram, amtierender Bürgermeister von Sumy Artem Kobzar

Direkte Ansprache: „Der Feind hat einen Raketenangriff auf die zivile Infrastruktur der Gemeinde Sumy gestartet. Vorläufig war es eine ballistische Rakete.

Nach vorläufigen Informationen gab es keine Verletzten, aber es gibt Schäden. Die Folgen des Angriffs werden derzeit geklärt.“

Einzelheiten: Die Bedrohung durch ballistische Waffen wurde in den meisten Teilen der Ukraine bekannt gegeben, auch in Kiew.

Später sagte der amtierende Bürgermeister von Sumy, Artem Kobzar, dass die Russen die zivile Infrastruktur der Stadt in der Nähe einer Bildungseinrichtung angegriffen hätten. Nach vorläufigen Informationen gab es keine Verletzten.