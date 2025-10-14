Russen schlagen in Kostyantynivka zu, zwei werden verwundet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Infolge der Explosionen wurde die Fassade eines privaten Wohnhauses beschädigt. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Russische Truppen beschossen die Stadt Konstantinowka in der Region Donezk mit Rohrartillerie. Zwei Zivilisten wurden verwundet. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Stadt, Sergej Gorbunow, am 14. Oktober mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Verletzten zum Zeitpunkt des Beschusses an ihrem Wohnort aufhielten. Sie wurden beide in das Krankenhaus der Stadt Druschkowka gebracht.

Infolge der Explosionen wurde auch die Fassade eines privaten Wohnhauses beschädigt.

Wir werden daran erinnern, dass die russischen Truppen die Bezirke Sinelnikovsky, Pawlohrad und Nikopol des Gebiets Dnipropetrowsk angegriffen haben. Zivile Gebäude wurden beschädigt, es gibt ein Opfer.