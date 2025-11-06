Russen schossen auf einen Kleinbus in Cherson, ein Kind wurde verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Bei einem 14-jährigen Mädchen wurden ein Knalltrauma, Prellungen und eine akute Stressreaktion diagnostiziert. Das Opfer befindet sich derzeit unter ärztlicher Aufsicht.

Infolge eines Angriffs russischer Truppen auf das Streckentaxi im Bezirk Dneprovsky von Cherson wurde ein Kind verletzt. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung Alexander Prokudin am Donnerstag, den 6. November.

„Ein Kind wurde ins Krankenhaus gebracht, das durch den russischen Aufprall auf das Streckentaxi im Dneprovsky Bezirk von Cherson verletzt wurde“, so Prokudin.

Bei dem 14-jährigen Mädchen wurden ein Knalltrauma, Prellungen und eine akute Stressreaktion diagnostiziert. Das Opfer steht nun unter ärztlicher Aufsicht.

Insgesamt wurden durch den feindlichen Angriff drei Menschen verletzt.

Zuvor wurde berichtet, dass eine Frau in Cherson durch einen russischen Angriff getötet wurde.