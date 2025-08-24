Russen töten Einwohner von Kupjansk und verletzen zwei weitere

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bei einem feindlichen Angriff auf Kupjansk, Region Charkiw, wurden am Sonntag eine Person getötet und zwei weitere verletzt.

Quelle: Regionale Staatsanwaltschaft Charkiw

Einzelheiten: Gegen 16:00 Uhr feuerte die russische Armee Artillerie auf die Stadt Kupjansk. Kupjansk.

Eine 82-jährige Frau wurde getötet. Eine 35-jährige Frau erlitt eine Sprengstoffwunde. Bei dem 83-jährigen Opfer wurde eine akute Stressreaktion diagnostiziert.