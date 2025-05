Russen töteten 2 Menschen in Konstantinowka mit Molniya-Drohnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Freitag griffen russische Drohnen die Stadt Kostyantynivka in der Region Donezk an und töteten 2 Zivilisten und verletzten 3 weitere.

Quelle: Regionale Staatsanwaltschaft von Donezk in Telegram

Wörtlich: „Am 16. Mai 2025, um 11.30 Uhr, beschossen russische Truppen Kostjantynivka mit einer Molniya-1 Drohne. Ein 55-jähriger Fahrer eines Autos erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Ein 57-jähriger Mann, der sich in der Nähe eines Unterstandes aufhielt, wurde ebenfalls getötet.“

Einzelheiten: Darüber hinaus wurden zwei Frauen im Alter von 53 und 72 Jahren verletzt. Bei ihnen wurden Schrapnellwunden, Verbrennungen und ein Minentrauma diagnostiziert.

Um 11.45 Uhr führten die Angreifer einen weiteren FPV-Drohnenangriff auf die Siedlung durch. Bei diesem Angriff erlitt eine 72-jährige Frau, die sich auf dem Markt aufhielt, ein Minentrauma und eine Schrapnellwunde. Ihr Zustand wird von den Ärzten als ernst eingeschätzt.

Die Opfer wurden medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.