Russen töteten einen Mitarbeiter der Ukrposhta in Cherson

Russische Truppen haben einen der Stadtteile von Cherson mit „Hagel“ beschossen und den Leiter der Ukrposhta-Niederlassung getötet.

Dies teilte Igor Smelyansky, CEO von Ukrposhta, mit.

„Heute haben die Russen unsere Filialleiterin Karina aus Cherson auf dem Weg zur Arbeit getötet“, sagte Smelyansky.

Die Mitarbeiterin war in einem Minibus unterwegs, als die Russen mit Grad-Raketen zuschlugen.

Karina wird von ihrem Sohn und ihrem Ehemann überlebt. Smelyansky verspricht, dass Ukrposhta der Familie helfen wird.

