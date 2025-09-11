Russische Angriffe im Bezirk Kupjansk verletzen 10 Menschen an einem Tag

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Zehn Menschen, darunter Polizisten und medizinisches Personal, wurden am 11. September im Bezirk Kupjansk im Gebiet Charkiw verletzt.

Quelle: Regionale Staatsanwaltschaft Charkiw

Einzelheiten: Nach Angaben der Ermittler traf eine russische FPV-Drohne gegen 9:20 Uhr ein Polizeifahrzeug im Dorf Osynove und verletzte fünf Polizisten.

Um etwa 9:30 Uhr beschossen die russischen Streitkräfte das Dorf Kivsharivka mit Artillerie. Ein Krankenwagen wurde beschädigt. Zwei medizinische Mitarbeiter wurden verletzt.

Wörtlich: „Die russische Armee führte einen Luftangriff auf das Dorf Hrushivka durch. Zwei Frauen im Alter von 54 und 83 Jahren und ein 50-jähriger Mann wurden verletzt. Wohnhäuser in dem Dorf wurden beschädigt. Der Angriff fand gegen 10:30 Uhr statt“.