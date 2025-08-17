Die Russische Föderation hat ein Dorf in der Region Charkiw besetzt - DeepState

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Russische Truppen haben das Dorf Zelenyi Gai in der Region Charkiw eingenommen und setzen ihren Vormarsch im Donbass fort.

Die Angreifer haben die Kontrolle über Zelenyi Gai erlangt und haben auch ihre Aktionen in der Nähe von Lozova in der Region Charkiw verstärkt. In der Region Donezk wurde der Vormarsch des Feindes in der Nähe der Siedlung Popov Yar registriert. Dies meldete das Analyseprojekt DeepState am Samstagabend, den 16. August.