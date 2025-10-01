Die Russische Föderation hat Kyjiwshchyna angegriffen: es gibt einen Verwundeten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Lokale Blogs schreiben über einen Anschlag auf den Bahnhof in Butscha Vor Ort ist ein Feuer ausgebrochen.

Russische Truppen haben in der Nacht zum Donnerstag, 2. Oktober, einen Drohnenangriff auf die Region Kiew durchgeführt. Dabei wurde eine Person verletzt, teilte die Kiewer Militärverwaltung mit.

„Ein 50-jähriger Mann hat eine Schrapnellwunde am rechten Schienbein. Er befindet sich derzeit in einem örtlichen Krankenhaus. Alle notwendige Hilfe wird geleistet“, heißt es in der Meldung.

Unterdessen berichten lokale Medien und Überwachungskanäle, dass das unbemannte Luftfahrzeug den Bahnhof in Butschabei Kiew getroffen hat. An dem Ort brach ein Feuer aus. Es gibt keine offiziellen Informationen zu diesem Vorfall.

Ebenfalls am Mittwoch wurde berichtet, dass der russische Beschuss in der Region Sumy Stromausfälle verursachte, die zu Verspätungen im Zugverkehr führten.

Und am Tag zuvor waren Züge in Richtung Tschernihiw aufgrund von Beschuss verspätet.