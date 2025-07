Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Russland demonstriert offen seinen Unwillen, die Feindseligkeiten einzustellen, und behauptet, es habe angeblich Siege an der Front errungen und seine Streitkräfte vorangebracht.

Russland lehnt weiterhin alle Versuche ab, einen Waffenstillstand zu schließen, und behauptet, seine Truppen hätten auf dem Schlachtfeld Erfolge erzielt. Dies erklärte der Vertreter des Außenministeriums der Ukraine Georgiy Tykhiy nach den Verhandlungen zwischen der Ukraine und der Russischen Föderation in der Türkei, berichtet UNN am Mittwoch, den 23. Juli.

Dem Sprecher zufolge macht die russische Seite keinen Hehl aus ihrer wahren Haltung: Offizielle Erklärungen, insbesondere des Präsidenten der Russischen Föderation und anderer Vertreter der Behörden, bestätigen die zynische Haltung des Kremls zum Krieg. Laut Tyhogo klingt die Rhetorik der russischen Seite in etwa so: „Wir rücken vor, wir rücken weiter vor, warum sollten wir also aufhören zu schießen?“. Mit dieser zynischen Aussage lehnen sie die Friedensbewegung im Grunde ab.

Heorhiy Tykhiy fügte hinzu, dass Kiew die Aussagen über einen angeblichen Sieg Russlands im Krieg kategorisch zurückweist und betont, dass Russland in mehr als drei Jahren kein einziges strategisches Ziel erreichen konnte.