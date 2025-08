Die Russische Föderation ist in der Region Charkiw aktiver geworden - Verteidigungskräfte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Zunahme der feindlichen Aktivitäten wird nicht nur in den Grenzgebieten beobachtet, sondern auch in anderen Richtungen, wie Kupjanskyj und Lymanyy.

Die russischen Truppen haben ihre Aktionen auf dem Territorium von Charkiwschtschyna deutlich verstärkt, insbesondere entlang der Staatsgrenze der Ukraine (SBU). Am Morgen vereitelten Einheiten der ukrainischen Verteidigungskräfte feindliche Vorstoßversuche der GSU bei Goptowka. Dies berichtete am Abend des Montag, 4. August, ein ranghoher Leutnant der ukrainischen Verteidigungskräfte, bekannt unter dem Rufzeichen „Alex“ auf seinem Telegram-Kanal Officer.

Dem Offizier zufolge verstärken die Angreifer ihre Präsenz entlang der Grenze der Region Charkiw zum Aggressorland. Er präzisierte, dass die Zunahme der feindlichen Aktivitäten nicht nur in den Grenzgebieten, sondern auch in anderen Richtungen, wie Kupjansky und Lymany, zu beobachten ist.

„Alex“ merkte an, dass die Absichten des Feindes bisher unklar sind: Vielleicht handelt es sich um einen Versuch, die Kollisionslinie (LBC) zu sondieren, oder ihr Ziel ist es, einen Durchbruch in mehreren Gebieten zu erzielen, um groß angelegte Offensivaktionen durchzuführen. In jedem Fall stellt sich das ukrainische Militär weiterhin aktiv gegen den Aggressor.