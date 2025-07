Die Russische Föderation hat die Region Dnipropetrowsk mit einer Rakete angegriffen, es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Zwei Menschen – ein 39-jähriger Mann und eine 57-jährige Frau – wurden durch den Beschuss verletzt. Sie befinden sich derzeit in ambulanter Behandlung.

Russische Truppen haben die Region Dnipropetrowsk mit Drohnen und einer Rakete beschossen. Dabei wurden zwei Menschen verletzt, es kam zu Bränden und es entstand Schaden an der Infrastruktur. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung Serhij Lyssak am Sonntag, den 20. Juli.

„Am Nachmittag wurde es im Bezirk Pawlohrad laut. Der Feind hat eine Rakete dorthin gerichtet. Es gab ein Feuer, das bereits gelöscht wurde“, bemerkte Lyssak.

Auch die Region Nikopol stand im Laufe des Tages im Fadenkreuz. Die Russen setzten Drohnen, Artillerie und Mehrfachraketenwerfer vom Typ Grad ein. Die Gemeinden Nikopol, Pokrovska, Marhanezka und Mirivska litten unter den Angriffen.

Infolge des Beschusses wurden zwei Menschen verletzt – ein 39-jähriger Mann und eine 57-jährige Frau. Sie befinden sich jetzt in ambulanter Behandlung.

Auch trockenes Gras wurde verbrannt. Die Infrastruktur, ein Privathaus und zwei Autos wurden beschädigt.

Die russischen Truppen beschossen den Bezirk Sinelnikovsky mit Drohnen, Artillerie und korrigierten Luftbomben.

So geriet in der Gemeinde Novopavlivska ein Personenkraftwagen in Brand. In Velikomikhailivska – Felder mit Gerste und Weizen. Mehrere Privathäuser wurden beschädigt. In einem der Höfe griff ein Feuer auf das Dach eines Privathauses und Nebengebäude über. In der Gemeinde Mezhevskaya wurde eine Gasleitung getroffen.

Ebenfalls durch den FPV-Drohnenangriff brannte in der Gemeinde Grushevska in Kryvyiivka trockenes Gras.

Zuvor hatten die russischen Angreifer den Bezirk Nikopol mit FPV-Drohnen und Artillerie angegriffen und dabei insbesondere Nikopol getroffen.