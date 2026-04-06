Russische Truppen haben Nikopol angegriffen; sieben Menschen wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Unter den Verletzten befindet sich ein 1,5-jähriges Mädchen. Das Kind wurde mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Zwei Männer im Alter von 66 und 72 Jahren werden ambulant behandelt.

Am 6. April griffen russische Truppen Nikopol in der Oblast Dnipropetrowsk an. Sieben Menschen wurden verletzt. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Oblast Dnipropetrowsk, Alexander Ganja, mit.

„Drei weitere Verletzte in Nikopol. Unter ihnen ist ein 1,5-jähriges Mädchen. Die Russen haben die Stadt mit Artillerie beschossen. Mehrere Ein- und Mehrfamilienhäuser wurden beschädigt“, schrieb er.

Ihren Angaben zufolge wurde das Kind in mittelschwerem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert. Es wurde in eine medizinische Einrichtung in Dnipro gebracht. Zwei Männer im Alter von 66 und 72 Jahren werden ambulant behandelt.

Zuvor hatte der Leiter der regionalen Militärverwaltung berichtet, dass der Feind Nikopol mit FPV-Drohnen angegriffen habe. Durch diese Angriffe wurden in der Stadt ein Hochhaus und eine Apotheke beschädigt. Ein Auto brannte aus.

„Vier Frauen wurden verletzt, zwei von ihnen wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Der Zustand der 62-jährigen Patientin ist schwerwiegend. Die 33-Jährige befindet sich in einem mittelschweren Zustand. Die verletzten Frauen im Alter von 39 und 49 Jahren werden ambulant behandelt“, heißt es in der Mitteilung.

Zur Erinnerung: Am Nachmittag des 6. April griffen russische Truppen Nikopol mit Drohnen an. Dabei wurden vier Frauen verletzt.

Zuvor hatten russische Truppen den Stadtteil Korabelny in Cherson beschossen. Eine ältere Frau kam ums Leben, drei weitere Frauen wurden verletzt.