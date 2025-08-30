Russischer Nachtangriff: Abfangdrohnen schossen erfolgreich Ziele neben F-16 Flugzeugen ab, Ihnat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der Nacht des 30. August, als die Russen erneut die Ukraine angriffen, haben Abfangdrohnen erfolgreich Ziele an der Seite von F-16-Flugzeugen abgeschossen.

Dies erklärte der Chef der Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte, Jurij Ihnat, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine TV-Marathon-Sendung.

„Heute haben die Abfangdrohnen recht gut funktioniert. Wir werden nicht sagen, wo, wir werden nicht sagen, wie viel, aber sie haben gut funktioniert. Sowohl die F-16 und andere Flugzeuge als auch die Abfangdrohnen“, sagte Ihnat.

Er wies auch darauf hin, dass die Abfangdrohnen auf dem Schlachtfeld immer effektiver werden.

Außerdem informierte er, dass die Verbesserung der verschiedenen Waffentypen nicht aufhört. Ihnat stellte klar, dass die Modernisierung nicht nur technische Innovationen und die Ausweitung der Produktion umfasst, sondern auch die Schaffung neuer Einheiten und die Suche nach Spezialisten.

Russlands Nachtangriff und die Abfangdrohnen der Ukraine