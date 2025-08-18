Ein russischer Soldat erschoss einen Zivilisten in der Region Donezk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein russischer Soldat hat in der Region Donezk in Richtung Pokrovske einen Zivilisten erschossen. Es wurde eine Untersuchung über ein weiteres Kriegsverbrechen der Invasoren eingeleitet.

Quelle: Regionale Staatsanwaltschaft Donezk

Einzelheiten: Auf einem der Telegram-Kanäle wurde ein Video veröffentlicht, das zeigt, wie ein Soldat der russischen Streitkräfte mit einem weißen Verband am Arm in der Nähe von Rodynske im Bezirk Pokrovske das gezielte Feuer auf einen Zivilisten eröffnet. Dann näherte er sich dem Opfer, das auf der Straße lag, und floh, nachdem er es untersucht hatte, vom Tatort.

Das Einheitliche Register für Voruntersuchungen wurde als Kriegsverbrechen mit Todesfolge (Teil 2 Artikel 438 des Strafgesetzbuches der Ukraine) registriert. Unter der Verfahrensaufsicht der regionalen Staatsanwaltschaft von Donezk führen die Ermittler der SBU-Hauptdirektion in den Regionen Donezk und Luhansk eine Voruntersuchung durch.

Die Strafverfolgungsbehörden führen dringende Ermittlungsmaßnahmen (Durchsuchungen) durch, die darauf abzielen, alle Umstände des Vorfalls zu ermitteln und die russischen Soldaten zu identifizieren, die an der Begehung des Verbrechens beteiligt waren.