Ein russischer Tanker im Schwarzen Meer hat bei einem massiven Drohnenangriff Feuer gefangen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Ein massiver Drohnenangriff auf die russische Schwarzmeerregion hat einen Brand auf einem Öltanker verursacht und Öllagereinrichtungen im Hafen von Tuapse beschädigt, wo sich die wichtigste Raffinerie von Rosneft befindet.

Dies berichtet Bloomberg.

Das russische Verteidigungsministerium meldet 71 abgeschossene Drohnen in der Region Krasnodar und über/neben dem Schwarzen Meer. Die Behörden in Tuapse und Novorossiysk, wo sich der größte Ölverladeterminal der Region befindet, warnten am Nachmittag vor möglichen neuen Angriffen.

Nach Angaben der regionalen Rettungskräfte beschädigten Drohnentrümmer das Deck eines Tankers in Tuapse, und die Besatzung wurde evakuiert. Der Flughafen von Sotschi, das wichtigste Luftdrehkreuz der Region, setzte am Sonntag vorübergehend den Flugverkehr aus.

In den letzten Monaten hat die Ukraine ihre Angriffe auf die russische Energieinfrastruktur verstärkt, von Raffinerien und den wichtigsten Ölpipelines bis hin zu den Seeterminals, während der Kreml seine Angriffe auf die ukrainischen Gas- und Stromnetze im Vorfeld des Winters intensiviert.

Laut der Website von Rosneft verfügt das Unternehmen über ein Umschlagterminal in der Nähe der Raffinerie Tuapse mit einer Jahreskapazität von etwa 17 Millionen Tonnen. Es exportiert hauptsächlich Heizöl, leichtes fraktioniertes Öl (Naphtha) und Dieselkraftstoff, der in den Raffinerien des Unternehmens in Tuapse, Saratov, Achinsk und Samara hergestellt wird.

Die Raffinerie in Tuapse hat eine Kapazität von etwa 240 Tausend Barrel pro Tag.

Im vergangenen Monat verhängten die Vereinigten Staaten Sanktionen gegen Rosneft und Lukoil PJSC, nachdem die jüngsten Versuche von Präsident Donald Trump, Frieden zu schließen, gescheitert waren.

Um es kurz zu machen:

In der Nacht zum 2. November haben die Streitkräfte die Infrastruktur der RN-Tuapse Ölraffinerie in der Region Krasnodar der Russischen Föderation angegriffen.