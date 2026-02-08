Russland hat eine FAB auf Kramatorsk abgeworfen: Eine Rentnerin wurde getötet und drei Männer wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Kramatorsk haben russische Streitkräfte eine FAB-250 auf ein Wohnhaus abgeworfen: Es gab Todesopfer und Verletzte, darunter einen Korrespondenten.

Am 8. Februar um 5 Uhr morgens warf die russische Armee eine FAB-250-Fliegerbombe aus einem UMPC auf Kramatorsk in der Region Donezk ab – es gab Tote und Verletzte.

Quelle: Staatsanwaltschaft der Oblast Donezk, „Podrobnosti“

Details: Nach Angaben der Staatsanwaltschaft traf die FAB in der Nähe eines Mehrfamilienhauses.

Eine 77-jährige Rentnerin kam ums Leben, drei Männer im Alter von 40, 46 und 48 Jahren erlitten Splitterverletzungen, minen- und explosionsbedingte Verletzungen, Kontusionen und Schnittwunden.

Das Kamerateam von „Podrobnosti“ berichtete, dass einer der Verletzten ihr Korrespondent Igor Levinok sei, der Splitterverletzungen am linken Arm erlitten habe.

An der Einschlagstelle wurden elf Mehrfamilienhäuser und Autos beschädigt, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Zur Erinnerung: Am 7. Februar töteten russische Truppen in den Regionen Donezk und Cherson drei Zivilisten und verletzten 21 weitere.