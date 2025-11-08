Russland greift das Wärmekraftwerk von DTEK an: Ausrüstung schwer beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Samstag, den 8. November, hat Russland das Wärmekraftwerk von DTEK angegriffen. Der Angriff verursachte Schäden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram von DTEK.

„Russland hat erneut das Wärmekraftwerk von DTEK angegriffen. Die Anlagen wurden schwer beschädigt. Wir arbeiten daran, die Folgen des Beschusses zu beseitigen“, hieß es in der Erklärung.

Das Unternehmen fügte hinzu, dass das Wärmekraftwerk von DTEK seit Beginn des Krieges mehr als 210 Mal angegriffen worden sei.

