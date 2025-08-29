Russland griff mit 68 Drohnen an: Es gab Treffer an 9 Orten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 29. August griffen die russischen Angreifer mit 68 Angriffsdrohnen vom Typ Schahed und verschiedenen Arten von Drohnenimitaten an.

Quelle: Luftwaffenkommando in Telegram

Einzelheiten: Nach vorläufigen Angaben hat die Luftabwehr ab 8.00 Uhr morgens 46 feindliche Angriffsdrohnen vom Typ Schahed und verschiedene Arten von Drohnenimitaten im Norden und Osten des Landes abgeschossen und vernichtet.

Die ukrainischen Streitkräfte registrierten 22 UAVs an 9 Orten in den Regionen Donezk und Dnipro.

Der Luftangriff wurde von Luftstreitkräften, Flugabwehrraketentruppen, Einheiten für elektronische Kriegsführung und unbemannte Systeme sowie mobilen Feuerkommandos der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.