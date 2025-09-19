Russland hat Pawlohrad nachts massiv mit Drohnen beschossen, Brände sind ausgebrochen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der Nacht des 19. September haben russische Invasoren Angriffsdrohnen auf Pawlohrad abgefeuert. Als Folge des Angriffs brachen in der Stadt Brände aus.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Leiter der regionalen Militärverwaltung von Dnipro, Serhij Lyssak.

„In der Nacht hat der Feind Pawlohrad massiv angegriffen. Sie schickten Drohnen in die Stadt. Es brachen mehrere Brände aus, die von Rettungskräften lokalisiert wurden“, schrieb der Verwaltungschef.

Lokale öffentliche Medien berichteten, dass in der Stadt nachts starke Explosionen zu hören waren.

Russlands Nachtangriff

In der vergangenen Nacht hat der russische Aggressor die Ukraine mit Schahed-Kamikaze-Drohnen beschossen.

Kiew wurde zweimal in Luftalarm versetzt – zuerst um ca. 1 Uhr und dann um ca. 2 Uhr.

Während des Alarms waren in mehreren Bezirken der Hauptstadt starke Explosionen zu hören.

Infolge der Angriffe wurden Fragmente feindlicher Drohnen an mehreren Stellen in der Stadt gesichtet. Die Infrastruktur der Oberleitungsbusse wurde beschädigt.