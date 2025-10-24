"Am Samstag wird Ukrenerho die Zeitpläne für Stromausfälle lockern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am 25. Oktober wird es in einigen Regionen der Ukraine zu Stromausfällen kommen.

Dies berichtet der Pressedienst von Ukrenerho.

Die Zeitpläne sehen stündliche Ausfälle von 07:00 bis 23:00 Uhr mit einem Umfang von 1 bis 2 Stufen vor. Heute, am 24. Oktober, waren sie länger – von 1,5 bis 2,5 Schichten.

Der Grund für die Einschränkungen sind die Folgen der massiven russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Energieanlagen

Für die Industrie gelten die Stromdrosselungen von 08:00 bis 23:00 Uhr

Ukrenerho warnte, dass sich die Zeitpläne ändern können. „Folgen Sie den Informationen auf den offiziellen Seiten der regionalen Stromversorgungsunternehmen in Ihrer Region“, riet das Unternehmen.

Um es kurz zu machen:

In der Nacht vom 21. auf den 22. Oktober haben die Russen die Energieinfrastruktur der Ukraine massiv angegriffen.