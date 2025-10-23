Das KKW Saporischschja hat seinen zehnten vollständigen Stromausfall hinter sich

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Stromtechniker haben die Stromversorgung des vorübergehend besetzten KKW Saporischschja wiederhergestellt.

Dies gab Energieministerin Svitlana Grintschuk bekannt.

„Damit konnte das Kraftwerk aus dem Modus des vollständigen Stromausfalls herausgeholt werden, dem zehnten Stromausfall, in dem es sich im letzten Monat befunden hatte“, sagte Hrynchuk.

Die Stromversorgung des Kraftwerks wurde wiederhergestellt, nachdem die Reparatur der 750 kV Dniprovska-Leitung abgeschlossen war. Die Arbeiten an der 330-kV-Leitung Ferosplavna sind derzeit im Gange.

Nach Angaben des Ministers wurde die Sicherheit des größten europäischen Kernkraftwerks die ganze Zeit über nur durch den Betrieb von Notstromdieselgeneratoren aufrechterhalten.

„Dies stellte eine noch nie dagewesene Bedrohung für die nukleare und Strahlungssicherheit nicht nur in der Ukraine, sondern auch auf dem gesamten europäischen Kontinent dar“, sagte sie.

Hrynchuk sagte auch, dass der Grund für den einmonatigen Stromausfall die Aktionen der russischen Besatzungstruppen waren, die systematisch Stromleitungen beschossen und beschädigten, die das KKW Saporischschja mit dem integrierten Stromnetz der Ukraine verbinden.

Um es kurz zu machen:

Ukrainische Ingenieure haben seit Beginn der Invasion 42 Mal die Stromleitungen zum Kraftwerk wiederhergestellt.