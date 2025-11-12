Schmyhal kündigte die Einrichtung von Luftverteidigungszentren in drei weiteren Regionen an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In den Regionen Tschernihiw, Poltawa und Saporischschja werden Koordinationszentren für die Luftverteidigung eingerichtet, ähnlich wie in der Region Charkiw.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf ein Telegram des ukrainischen Verteidigungsministers Denys Schmyhal.

„Ich habe das Koordinationszentrum für Luftverteidigung in der Region Charkiw besucht, wo ich eine Sitzung über die Einrichtung solcher Luftverteidigungszentren in den Regionen Tschernihiw, Poltawa und Saporischschja abgehalten habe. Bei dem Treffen wurden eine Reihe von Entscheidungen getroffen“, sagte Schmyhal.

Er wies darauf hin, dass das Koordinationszentrum in der Region Charkiw eine hohe Effizienz gezeigt hat.

Dem Minister zufolge wird diese Erfahrung auf andere Regionen ausgeweitet, was eine schnelle Reaktion auf Bedrohungen, die Koordinierung aller an der Abwehr von Luftangriffen beteiligten Kräfte und den maximalen Schutz kritischer Infrastrukturen und der Zivilbevölkerung ermöglichen wird.

„Die Ukraine stärkt systematisch ihre Luftabwehrkräfte. Wir tun alles, was wir können, um die Widerstandsfähigkeit unserer Städte zu erhöhen und die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten“, betonte Schmyhal.