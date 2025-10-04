Schostka wurde aufgrund eines beispiellosen Angriffs ohne Strom, Gas und Wasser zurückgelassen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Schostka in der Region Sumy und eine Reihe von Siedlungen in der Gemeinde Schostka waren aufgrund eines beispiellosen Angriffs durch russische Invasoren am 4. Oktober ohne Strom, Wasser und Gas.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Bürgermeisters von Schostka, Mykola Noga.

„Das Stromnetz wurde beschädigt, das Wasserversorgungssystem wurde beschädigt, und das Gasversorgungssystem wurde beschädigt. Es gab zwei Züge auf der Bahnstrecke, einer sollte nach Kiew fahren… es gab zwei Ankünfte, sieben Menschen wurden verletzt, darunter drei Kinder“, sagte Noga.

Der Bürgermeister rief die Menschen dazu auf, in Schutzräumen zu bleiben, da der russische Angriff andauert. Er forderte die Menschen außerdem auf, nicht in Panik zu geraten und durchzuhalten. Ihm zufolge wurden kostenlose warme Mahlzeiten für Kinder organisiert, da es keine Strom- oder Gasversorgung gibt.

„Familien, die nicht in der Lage sind, ihre Kinder mit warmem Essen zu versorgen, werden gebeten, sich an das Schostka-Kinderkrankenhaus zu wenden, heute von 17.00 bis 20.00 Uhr, morgen von 8.00 bis 12.00 Uhr“, schrieb Noga.

Unterdessen bestätigte die Sumy-Niederlassung von Gazmerezh die Schäden an den Gasverteilungsanlagen. Sie riefen die Bewohner einiger Regionen auf, den Gasverbrauch einzuschränken.

„Aufgrund von Schäden an der Gasverteilungsstation als Folge des Beschusses bitten wir die Bewohner von Schostka, Woronesch, Bohdanka, Obraziyivka, Kowtunow, Myroniwka, Krupets und Schkyrmaniwka, ihren Erdgasverbrauch vorübergehend einzuschränken“, hieß es in der Erklärung.

Russischer Angriff auf Schostka