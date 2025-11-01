Schulden und fehlende Spielregeln halten Investoren auf dem Energiemarkt zurück, sagt ein Experte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Schulden auf dem Strommarkt sind nach wie vor einer der Hauptfaktoren, die den Einstieg von Investoren in den ukrainischen Energiesektor behindern.

Laut RBK Ukrajina wurde dies von Adrian Prokip, Leiter der Energieprogramme am Ukrainischen Institut für die Zukunft, Doktor der Wirtschaftswissenschaften, festgestellt.

„Wenn ein Unternehmen, das Strom verkauft, anderthalb Jahre warten muss, um dafür bezahlt zu werden, zum Beispiel auf dem Ausgleichsmarkt, ist das ein Zeichen dafür, dass Investoren bereit sind, in unseren Markt einzutreten“, sagte der Experte.

Ihm zufolge sind ausländische Unternehmen nur dann bereit, in den ukrainischen Energiesektor einzusteigen, wenn es klare Renditegarantien und vorhersehbare Spielregeln gibt.

Prokip merkte auch an, dass selbst die bestehenden Marktteilnehmer nicht immer zu neuen Investitionen bereit sind, da die Branche angesichts der angehäuften Schulden oft unrentabel ist.

„Nicht alle Marktteilnehmer sind bereit, zu investieren oder zu reinvestieren, weil dieses Geschäft oft unrentabel ist. Unter solchen Bedingungen sind diese Schulden und alles andere ein Problem“, schloss der Experte.

Zuvor hatte Daria Orlowa, Analystin für den Strommarkt bei ExPro Consulting, erklärt, dass das Schuldenproblem die Fähigkeit der Energieunternehmen, die Infrastruktur nach den russischen Streiks wiederherzustellen, direkt beeinträchtigt.