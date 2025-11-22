Die Schulden bei Ukrenerho sind seit Anfang des Jahres um 15% gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Schulden bei NPC Ukrenerho auf dem Ausgleichsmarkt wachsen weiter und haben fast 40 Milliarden Hrywnja erreicht.

Nach Angaben von RBK Ukrajina geht dies aus den Daten des Netzbetreibers hervor.

So beliefen sich die Schulden am 10. November auf 39,9 Mrd. Hrywnja, das sind 15% mehr als zu Beginn des Jahres.

Gleichzeitig sind die Schulden der NPC Ukrenerho gegenüber den Teilnehmern des Ausgleichsmarktes ebenfalls um 10% auf 18,5 Mrd. Hrywnja gestiegen.

Damit zeigt sich in diesem Marktsegment weiterhin ein Trend zu einem allmählichen Anstieg der Verschuldung.

In der Vergangenheit haben Branchenexperten wiederholt davor gewarnt, dass das Wachstum der Schulden auf dem Regelenergiemarkt Risiken für die finanzielle Stabilität des Stromsystems birgt und die Möglichkeit erschwert, Investitionen in neue Erzeugungskapazitäten zu tätigen.