Seit Anfang des Jahres haben 2,5 Tausend Verbraucher erneuerbare Energien an die Netze von DTEK angeschlossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In den sieben Monaten des Jahres 2025 wurden mehr als 2,5 Tausend Haushaltssolarkraftwerke an die Stromnetze von DTEK angeschlossen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Mitteilung von DTEK.

Nach Angaben des Unternehmens erhielten in den 7 Monaten des Jahres 2025 2534 Einwohner der Hauptstadt, der Regionen Kiew, Odessa und Dnipro den Status eines Prosumers (ein Haushaltskunde, der gleichzeitig Strom produziert und für den Eigenbedarf nutzt, Anm. d. Red.

Es ist festzustellen, dass 94% aller neuen Prosumer in der Region Kiew leben – 1570. Das sind bereits 39 „grüne“ Kunden mehr als im gesamten letzten Jahr.

Gleichzeitig sind seit Anfang 2025 in der Region Dnipro 444 neue Prosumenten hinzugekommen, in der Region Odessa 410 und in der Hauptstadt 110.

Außerdem hat DTEK Grids von Januar bis August dieses Jahres 135 juristische Personen an grüne und dezentrale Erzeugungsanlagen angeschlossen. Darunter sind auch drei industrielle Solarkraftwerke.

„Jede neue Anlage für erneuerbare Energien ist ein Beitrag zur Widerstandsfähigkeit des ukrainischen Stromsystems in Kriegszeiten. Deshalb reparieren unsere Stromingenieure nicht nur die Netze nach Schäden durch Feindseligkeiten, sondern modernisieren auch die Stromanlagen. Dadurch ist die Strominfrastruktur in der Lage, mehr grüne und dezentrale Erzeugung zu integrieren“, sagte Alina Bondarenko, CEO von DTEK Grids.

Zur Erinnerung: In der ersten Hälfte des Jahres 2025 investierte das Unternehmen DTEK von Rinat Achmetow 2,3 Milliarden Hrywnja, um die Zuverlässigkeit der Stromversorgung zu verbessern.