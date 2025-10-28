Selenskyj über russische Angriffe: "Schaheds sind gefährlicher geworden als ballistische Raketen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Abfangdrohnen sind gefährlicher geworden als ballistische Raketen. Aber die Ukraine erhöht die Produktion von fortschrittlicheren Abfangdrohnen.

Nach Angaben von RBK Ukrajina sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dies bei einem Treffen mit Journalisten am 27. Oktober.

„Abfangdrohnen sind inzwischen an manchen Orten gefährlicher als ballistische Raketen. Wir schießen eine ballistische Rakete zumindest dort ab, wo wir Patriot haben. Und um eine so große Anzahl von Schaheds in einer solchen Höhe abzuschießen, müssen wir alles einsetzen“, sagte Selenskyj.

Ihm zufolge setzen die ukrainischen Streitkräfte Abfangjäger, F-16 und Hubschrauber ein. Vieles hängt vom Wetter ab.

„Bei Kälte werden wir sehen, wie wir die Hubschrauber einsetzen werden. Auch bei den Abfangjägern gibt es Unterschiede. Einige sind bereits auf einem hohen Niveau, mit Zielsuchfunktion usw. Wir sind auf dem Weg dorthin. Wie auch immer, im November werden wir 500-800 Abfangjäger pro Tag erreichen“, fügte der Staatschef hinzu.

Er betonte, dass die Ukraine die Bediener ausbilden muss. Viele mobile Abschussgruppen sind an bestimmten Einrichtungen im Einsatz, und wir brauchen jetzt viele Bediener, die mit den Abfangjägern arbeiten, während wir gleichzeitig auf russische Angriffe mit Langstreckenwaffen reagieren müssen.