Selenskyj über das Treffen der "Koalition der Entschlossenen": Europa unterstützt die Position der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua

Die europäischen Partner unterstützen die Position der Ukraine, dass die Grenzen von Staaten nicht mit Gewalt verändert werden dürfen. Und die Ukraine wird alle territorialen Fragen ausschließlich auf einem trilateralen Treffen diskutieren.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Nach dem Online-Treffen der „Koalition der Entschlossenen“ am 17. August in Brüssel stellte Selenskyj fest, dass Europa die Position der Ukraine unterstützt.

„Es gibt eine klare Unterstützung für die Unabhängigkeit und Souveränität der Ukraine. Alle sind sich einig, dass die Grenzen von Staaten nicht mit Gewalt verändert werden sollten. Alle sind sich einig, dass die wichtigsten Fragen unter Beteiligung der Ukraine in einem trilateralen Format gelöst werden sollten: Die Ukraine, die Vereinigten Staaten und der russische Führer“, sagte er.

Der Präsident fügte hinzu, dass die Entscheidung der USA, sich an den Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu beteiligen, als „historisch“ bezeichnet werden könne. Allerdings sollten die Garantien praktisch sein und Schutz bieten – zu Lande, am Himmel und auf See. Außerdem sollte Europa an der Entwicklung der Garantien beteiligt werden.

„Natürlich haben wir darüber gesprochen, wie wir das Morden so schnell wie möglich beenden können. Wir entwickeln eine gemeinsame Vorstellung davon, wie ein Friedensabkommen aussehen sollte – wirklich ehrlich, schnell und eines, das funktioniert“, schloss Selenskyj.

Es wird „heiß“ werden in Washington

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 254

