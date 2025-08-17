FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Selenskyj ist in Brüssel eingetroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.netBildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net

Das Staatsoberhaupt wird sich mit dem Chef der Europäischen Kommission treffen und an einem Treffen der Koalition der Willigen teilnehmen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Sonntag, den 17. August, in Brüssel eingetroffen. Dies teilte der Präsidentensprecher Sergej Nikiforow den Journalisten mit.

Das Staatsoberhaupt wird ein bilaterales Treffen mit der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen abhalten. Nach dem Treffen planen Selenskyj und von der Leyen, an einem Online-Treffen der Führer der Koalition der Willigen teilzunehmen.

Wir erinnern daran, dass Selenskyj am 18. August mit US-Präsident Donald Trump zusammentreffen wird. Der amerikanische Staatschef hat den ukrainischen Präsidenten ins Weiße Haus eingeladen, nachdem er sich mit dem russischen Diktator Wladimir Putin in Alaska getroffen hat.

