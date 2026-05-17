Selenskyj dankte dem Sicherheitsdienst der Ukraine und den Streitkräften für die „Angriffe“ auf Moskau

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Selenskyj würdigte die Arbeit des Sicherheitsdienstes der Ukraine und der Streitkräfte für die präzisen Drohnenangriffe auf die Region Moskau in der Russischen Föderation.

Präsident Wolodymyr Selenskyj dankte am 17. Mai dem Sicherheitsdienst der Ukraine und den Streitkräften für die Präzision und die Angriffe auf die Region Moskau in der Russischen Föderation.

Quelle: : Selenskyj auf Facebook

Zitat von Selenskyj: : „Unsere Reaktionen auf die russische Verzögerungstaktik im Krieg und die Angriffe auf unsere Städte und Gemeinden sind völlig gerechtfertigt. Diesmal haben die ukrainischen Langstreckenangriffe die Region Moskau erreicht, und wir sagen den Russen unmissverständlich: Ihr Staat muss diesen Krieg beenden.

Die ukrainischen Hersteller von Drohnen und Raketen setzen ihre Arbeit fort. Ich danke dem Sicherheitsdienst der Ukraine und allen Verteidigungskräften der Ukraine für ihre Präzision. Die Entfernung zur Staatsgrenze der Ukraine beträgt über 500 km.“

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Details: : Der Staatschef betonte, dass die Konzentration der russischen Luftabwehr in der Region Moskau am größten sei, merkte jedoch an, dass die Verteidiger diese überwinden würden.

Zur Erinnerung: : Das russische Verteidigungsministerium berichtete von einem Angriff durch angeblich 586 ukrainische Drohnen, von denen etwa 130 auf Moskau zusteuerten.