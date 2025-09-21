Selenskyj erzählte, wie viele Drohnen, Raketen und gelenkte Luftbomben die Russen in einer Woche abfeuerten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die russischen Invasoren haben in einer Woche mehr als 1.500 Angriffsdrohnen auf die Ukraine abgeschossen. Außerdem haben die Invasoren mehr als 1280 gelenkte Luftbomben und 50 Raketen verschiedener Typen eingesetzt.

Dies berichtete RBK Ukrajina unter Berufung auf Präsident Wolodymyr Selenskyj.

„In diesen Waffen wurden Tausende von ausländischen Komponenten – mehr als 132.000 – aus verschiedenen Ländern gefunden. Europa, Amerika, China, Japan und Dutzende andere“, sagte das Staatsoberhaupt.

Wenn Russland nicht gestoppt wird, so Selenskyj, wird die groß angelegte Waffenproduktion definitiv zu einer Bedrohung für die Länder Europas und der Pazifikregion werden. Seiner Meinung nach sind starke Sanktionen ein Mittel, um dies zu verhindern.

„Wir müssen alle möglichen Lieferwege abschneiden, Sanktionen umgehen, Druck auf Länder und einzelne Unternehmen ausüben, die sie unterstützen. Unsere Partner haben diese Macht – die Macht, Leben zu schützen. Wir hoffen, dass das 19. EU-Sanktionspaket wirklich schmerzhaft sein wird und dass sich die USA den Europäern anschließen werden“, fügte er hinzu.

Massiver Angriff auf die Ukraine am 20. September

In der Nacht zum 20. September startete Russland einen weiteren massiven Angriff auf die Ukraine und feuerte 40 Raketen und 579 Drohnen ab.

In Dnipro schlug eine Rakete mit Streumunition in einem Hochhaus ein, tötete eine Person und verletzte etwa 30 weitere.

Auch die Regionen Mykolajiw, Pawlohrad, Tschernihiw, Odessa und Chmelnyzkyj wurden beschossen. Weitere Einzelheiten über die Folgen des Angriffs finden Sie in dem Bericht von RBK Ukrajina.