Selenskyj: Es gibt eine Million Anträge auf Winterhilfe

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das Winterhilfsprogramm hat heute in der Ukraine offiziell begonnen. Die Annahme von Anträgen auf Zahlung von 1000 Hrywnja wird bis zum 24. Dezember dauern.

Der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj sagte am Samstag, den 15. November, dass bereits die erste Million Anträge auf Winterhilfe eingegangen sind.

„Es gibt bereits die erste Million Anträge von Ukrainern in Dia auf Winterhilfe. Darunter sind 106 Tausend Anträge für Kinder. Die Mittel für das Programm werden in vollem Umfang zur Verfügung gestellt. Es ist wichtig, unser Volk zu unterstützen. Ich bin dem Team von Diya und allen staatlichen digitalen Diensten für ihre Arbeit dankbar. Ruhm für die Ukraine!“ – sagte Selenskyj in einer Nachricht auf seinen offiziellen Social Media Seiten.