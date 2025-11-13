Selenskyj spricht nach Besuch an der Front mit Merz: Luftabwehr und Waffenexporte im Mittelpunkt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mit dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz telefoniert. Zu den wichtigsten Themen des Gesprächs gehörten die Stärkung der Luftverteidigung und Waffenexporte.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram des Präsidenten.

„Ich habe mit dem deutschen Bundeskanzler Merz gesprochen. Gerade nach einer Reise zu den Kontrollpunkten unserer Kampfbrigaden und Korps. Ich habe ihn über die Lage an der Front informiert und besprochen, welche wichtigen Schritte unserer Verteidigung helfen können“, sagte Selenskyj.

Während des Gesprächs dankte der ukrainische Präsident Deutschland für seine Unterstützung: Seit Beginn des umfassenden Krieges konnten dank der Hilfe Berlins Tausende von Menschenleben gerettet werden. Die Hilfe mit Luftabwehrsystemen, Verteidigungspaketen und die Unterstützung für unsere Widerstandsfähigkeit sind besonders wertvoll.

„Ich habe Friedrich für seine politische Unterstützung bei der Eröffnung eines Exportbüros für ukrainische Waffen in Berlin gedankt. Wir arbeiten aktiv an der Eröffnung, wir werden in Kontakt bleiben“, fügte der Präsident hinzu.

Selenskyj betonte auch, dass die Politiker während des Gesprächs ihre Positionen auf der europäischen Schiene und in den bilateralen Beziehungen abgestimmt haben.

„Ich weiß die Ratschläge zu schätzen und versichere, dass die Ukraine alles Notwendige tun wird, um das Vertrauen ihrer Partner zu stärken“, fügte der Präsident hinzu.

