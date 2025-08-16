FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Selenskyj: Die ukrainischen Streitkräfte machen Fortschritte in schwierigen Frontgebieten in der Region Donezk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua

Die ukrainische Armee macht Fortschritte in einigen äußerst schwierigen Gebieten an der Frontlinie. Den zweiten Tag in Folge sind die ukrainischen Streitkräfte in der Nähe von Dobropillia und Pokrowsk in der Region Donezk vorgerückt.

Den zweiten Tag in Folge sind die Streitkräfte der Ukraine in den Gebieten bei Dobropillia und Pokrovsk in der Region Donezk vorgerückt.

Quelle: Erklärung von Präsident Wolodymyr Selenskyj nach einem Bericht von Generalstabschef Olexander Syrskyj

Einzelheiten: Selenskyj erwähnte die Einheiten des 1. Korps der Nationalgarde der Ukraine „Asow“, des 7. Korps der Luftlandetruppen, der 38. separaten Marinebrigade, die nach dem Hetman Petro Sahaidachny benannt ist, und der 93. separaten mechanisierten Brigade „Kholodny Yar“.

Wörtlich: „Wir vernichten weiterhin die Eindringlinge, die versucht haben, tief in unsere Stellungen einzudringen. Wir haben eine wichtige Aufstockung des Austauschfonds für die Ukraine durch das russische Militär.“

Einzelheiten: Der Präsident warnte, dass die russische Armee in den kommenden Tagen versuchen könnte, den Druck zu erhöhen und neue Angriffe auf ukrainische Stellungen zu starten, um günstigere politische Bedingungen für Verhandlungen mit globalen Akteuren zu schaffen.

Wörtlich: „Wir registrieren die Bewegungen und Vorbereitungen der russischen Truppen. Natürlich werden wir kontern – wenn nötig, asymmetrisch“.

  • Was dem vorausging: .*
  • Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte an, dass er sich am 18. August mit seinem amerikanischen Amtskollegen Donald Trump in Washington treffen werde.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 252

