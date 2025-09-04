Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Eine Gruppe russischer Eindringlinge, die von Soldaten des 425th Independent Assault Regiment Skal gefangen genommen wurden.

Soldaten des 425th Separate Assault Regiment Skal haben während ihres ersten Kampfeinsatzes die Eindringlinge gefangen genommen. Dies wird auf YouTube von dem Regiment berichtet.

Es wird festgestellt, dass vier Soldaten des Regiments neun Russen gefangen genommen haben.

„Es stellte sich heraus, dass die russischen Kommandeure unvorbereitet in die Schlacht fahren, unfähig, gegen Menschen zu kämpfen, die bei der ersten Gelegenheit ihre Waffen werfen“, stellte das ukrainische Militär fest.

Wir werden daran erinnern, dass die Soldaten der Spezialeinheit der Hauptdirektion für Nachrichtendienst (Hauptdirektion für Nachrichtendienst) des Verteidigungsministeriums der Ukraine Schamanbat an der Frontlinie einen dynamischen Kampf mit Handfeuerwaffen gegen die feindliche Angriffsgruppe führten. Dabei nahmen sie vier Angreifer gefangen.

Zuvor hatten Soldaten der 24. König-Danil-Brigade in Tschassiw Jar in der Region Donezk Fallschirmjäger der russischen 98. Division gefangen genommen.