Sonne im Westen, Regen im Osten: Wie das Wetter in der Ukraine heute sein wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Heute, am 21. Oktober, soll sich die Ukraine erwärmen, obwohl die Nacht noch recht kühl war.

Das berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Meteorologin Natalija Didenko.

Der Vorhersage zufolge wird die Temperatur tagsüber zwischen +9 und +13 Grad liegen und im Süden und Westen auf bis zu +15 Grad ansteigen. Zur gleichen Zeit wird es im Nordosten noch kühl sein – um +9.

Die niedrigsten Nachttemperaturen werden in den westlichen Regionen gemessen, wo Frost bis zu -5 Grad möglich ist. Im Rest des Landes wird eine Nachttemperatur von +1 Grad erwartet, an manchen Orten mit Aufklaren von 0 bis -3 Grad.

Im Osten des Landes sowie in den Regionen Tscherkassy, Poltawa, Dnipro und Sumy werden Regenfälle vorhergesagt. Im Westen wird das Wetter sonnig und ruhig sein.

Das Wetter in Kiew

Am Dienstag wird es in der Hauptstadt trocken sein. In der Nacht liegen die Temperaturen zwischen +2 und +6 Grad, tagsüber wird die Luft bis zu +10 Grad warm. Es wird erwartet, dass die Temperatur im Laufe der Woche allmählich ansteigt.

Wir haben bereits berichtet, dass in der Ukraine ein starker Wetterkontrast erwartet wird: Nach Regenfällen und kalten Nächten wird das Wetter zur Mitte der nächsten Woche allmählich in eine sonnige Erwärmung übergehen. Lesen Sie mehr darüber, wie das Wetter in den kommenden Tagen sein wird, in einem Artikel von RBK Ukrajina.

Am vergangenen Wochenende begann auch das beliebte Skigebiet von Bukovel in den Karpaten zu schneien.