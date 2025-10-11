Der Staatliche Dienst für Notfallsituationen zeigte die Folgen des Drohnenangriffs auf Chuhuyev

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Als Folge des russischen Beschusses kam es zu einem Brand. Dadurch wurde die Stromversorgung in einem Teil von Chuhuyev unterbrochen. Es gibt ein Opfer.

Russische Truppen haben einen massiven Drohnenangriff auf die Stadt Tschuhujiw in der Region Charkiw durchgeführt. Eine Person wurde verletzt. Dies teilte die Bürgermeisterin von Tschuhujiw Galina Minajewa mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass als Folge des russischen Beschusses ein Feuer ausgebrochen ist. Dadurch wurde die Stromversorgung in einem Teil von Tschuhujiw unterbrochen. Es gibt ein Opfer, das von den Sanitätern vor Ort versorgt wurde.

Nach Angaben des Staatlichen Dienstes für Notfallsituationen haben die Russen Drohnenangriffe auf die Stadt Tschuhujiw und das Dorf Velykyj Burluk im Bezirk Kupjansk durchgeführt. Infolge der Treffer kam es zu Zerstörungen und Bränden.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am späten Abend des 10. Oktober Chyhuyev in der Region Charkiw von russischen Truppen massiv angegriffen wurde.