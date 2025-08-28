Der Staatliche Eigentumsfonds wird versuchen, ehemalige Strafkolonien zu verkaufen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Der Staatliche Eigentumsfonds plant, in den nächsten Monaten wieder Auktionen für den Verkauf ehemaliger Strafkolonien durchzuführen.

Dies berichtet LIGA.net.

„Wir sprechen über das Irpin Correctional Centre Nr. 132 und die Southern Correctional Colony Nr. 51 in Odessa. Beide Einrichtungen wurden im Jahr 2021 erfolglos versucht zu verkaufen“, heißt es in dem Bericht.

Das Irpin Correctional Centre befindet sich im Zentrum des Dorfes Kotsiubynske (einer Enklave der Gemeinde Irpin in Kiew) und die Southern Correctional Colony liegt in der Nähe der Schwarzmeerküste.

„Sie werden versuchen, die Kolonie Irpin noch in diesem Jahr zu verkaufen. Nach Angaben des Pressedienstes des Staatlichen Vermögensfonds wird über ihr Schicksal vom Justizministerium entschieden“, heißt es in der Publikation.

Die Entscheidung wird sich darauf beziehen, ob die Kolonie in zwei Grundstücke aufgeteilt wird. Wenn es geteilt wird, wird es auf zwei verschiedenen Auktionen verkauft, genau wie das Lwiw-Gefängnis vor vier Jahren.

Der Zeitpunkt des Verkaufs der Strafkolonie in Odessa ist noch nicht bekannt: Sie könnte 2025 oder 2026 verkauft werden.

Lesen Sie auch:

Abgeordnete, Geschäftsleute, lokale „Prinzen“. Wer mit Gefängnisland Geld verdient

Zur Wiederholung:

Zuvor wurde berichtet, dass zu den fünf teuersten kleinen Privatisierungslosen in den sieben Jahren der Reform die Lwiw Correctional Colony gehört, die für 377,5 Millionen Hrywnja verkauft wurde.

Am Vorabend des Ausbruchs des großen Krieges übertrug das Justizministerium drei ehemalige Strafkolonien zur Privatisierung an den Staatlichen Eigentumsfonds.

Das Irpin Correctional Centre war bereits versteigert worden, allerdings ohne Erfolg. Ähnlich erging es der südlichen Strafkolonie (Nr. 51).