Der staatliche Grenzschutzdienst berichtete über die Zahl der Menschen, die im Sommer die Grenze in der Region Lwiw überquert haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Über 4,7 Millionen Menschen und mehr als 853.000 Fahrzeuge überquerten die Grenze in der Region Lwiw im Juni-August.
Dies teilte der staatliche Grenzschutzdienst mit.
Nach Angaben des staatlichen Grenzschutzdienstes wurden im August Rekordzahlen verzeichnet – mehr als 1,7 Millionen Menschen und fast 300.000 Fahrzeuge.
Es wird darauf hingewiesen, dass im August die Einreise in die Ukraine bevorzugt wurde. Die Zahl der Einreisen überstieg die Zahl der Ausreisen um mehr als 42 Tausend Menschen.
Nach Angaben des staatlichen Grenzschutzdienstes sind Krakivets und Shehyni weiterhin die am stärksten frequentierten Kontrollpunkte. Die durchschnittliche Auslastung wird an den Kontrollpunkten Rava-Ruska, Hrushev und Uhryniv beobachtet, die geringste an den Kontrollpunkten Nyzhankovychi und Smilnytsia.
Die Grenzbeamten betonten, dass die Auslastung an den Kontrollpunkten an den Wochenenden zunimmt.
Der staatliche Grenzschutzdienst erinnerte daran, dass am Checkpoint Shehyni auf ukrainischer Seite Reparaturen durchgeführt werden, die vorübergehend die Durchgangskapazität sowohl für PKW als auch für LKW verringern.
Zur Erinnerung:
Seit dem 7. August, dem Beginn der Sommersaison, ist das Passagieraufkommen an den Kontrollpunkten im Gebiet Lwiw um 40% gestiegen, an den Wochenenden um weitere 16% im Vergleich zu den Wochentagen.
Forumsdiskussionen
Frank in Ukrinform • Re: 161 Gefechte an der Front, 60 davon bei Pokrowsk – Generalstab
„Wenn du die Russen beweihräuchern willst warum schreibst dann diesen Mist in einem Ukraineforum? Wieviele Kriegsgräber hast du in der Ukraine besucht? Du hast schon gemerkt dass deine bewunderten Russen...“
JohannesTim in Ukrinform • Re: 161 Gefechte an der Front, 60 davon bei Pokrowsk – Generalstab
„Im Jahr 2008 besuchte ich auf einer Erinnerungsreise mit der Deutschen Kriegsgraeberfuersorge deutsche und russische Soldatengraeber bei Smolensk, Mogilew und Witebsk. Wir wurden in allen drei Staedten...“
Bernd D-UA in Ukrinform • Re: 161 Gefechte an der Front, 60 davon bei Pokrowsk – Generalstab
„Lieber Johannes Tim, es gibt keinen Grund beleidigt zu sein, ein Forum ist kein Ponyhof und darüber hinaus wird es auch moderiert, Bisher gab es wohl noch keine Veranlassung dazu. FK Frank hat eine andere...“
JohannesTim in Ukrinform • Re: 161 Gefechte an der Front, 60 davon bei Pokrowsk – Generalstab
„Frank ist ein militaerhistorischer Laie! Er hat keine Ahnung von der Geschichte des Zweiten Weltkrieges. Ich fuehle mich durch das Forums-Mitglied Frank beleidigt!“
Frank in Ukrinform • Re: 161 Gefechte an der Front, 60 davon bei Pokrowsk – Generalstab
„Und was hat dieser Nazi-Panzer-Mist mit jetzt zu tun? Panzer spielen überhaupt keine wichtige Rolle mehr.“
JohannesTim in Ukrinform • Re: 161 Gefechte an der Front, 60 davon bei Pokrowsk – Generalstab
„Aus welcher historisch ueberholten Darstellung uebernimmt Frank die Auffassung, dass die Wehrmacht in der Schlacht am Kursker Bogen aufgerieben worden sei? Es stimmt nicht, dass das Unternehmen Zitadelle...“
Frank in Ukrinform • Re: 161 Gefechte an der Front, 60 davon bei Pokrowsk – Generalstab
„Somit hat ein Gefreiter mehrere deutsche Divisionen vor erheblichen Verlusten bewahrt. Was ja so auch nicht stimmt. Die wurden dann nur verzögert aufgerieben. Die Offensive der Wehrmacht da scheiterte...“
JohannesTim in Ukrinform • Re: 161 Gefechte an der Front, 60 davon bei Pokrowsk – Generalstab
„Dass im Zusammenhang mit diesem Krieg UA = Ukraine bedeutet, habe ich mit Sicherheit gewusst. Aber unter den Soldaten habe ich eine gewisse Ironie gelernt und selbst hervorgebracht. Dieser militaerische...“
Anonymer Gast in Ukrinform • Re: Selenskyj dankt Trump für Gratulation zum Unabhängigkeitstag
„Der Glückwunsch von Trump ist auf keinen Fall von ihm, der ist viel zu schön, so intelligent ist der amerikanische Präsident nicht“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Die 'internationale Versicherungskaete" genannt grüne Karte, wurde dieses Mal nicht kontrolliert. Hatte sie mit dem Pass etc. Übergeben und postwendend zurück erhalten. Es ist ein standardisiertes Verfahren,...“
Awarija in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Wie läuft das derzeit eigentlich mit den Formalitäten fürs Auto ab ? Mit Erstaunen habe ich ja festgestellt daß meine aktuelle Grüne Versicherungskarte weiterhin für die Ukraine, also ein Kriegsgebiet,...“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Der Wachposten hat mich also 0:15 Uhr , schon während der Ausgangssperre passieren lassen und dann noch definitiv ein weiteres Auto, die waren hinter mir in der Schlange..., wiederum trudelten noch weitere...“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern, wie vorgesehen, bei Ustyluh/Zosin rüber, Nachts um 0:20 angekommen. Der Wachposten hat mich, nicht kontrolliert und durchgewunken, als er das deutsche Auto sah. (Ca. 10 Kilometer vor Ustyluh)...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte haben übrigens mit dem Bus in Summe von Chmelnyzkyj bis Thüringen 40 Stunden gebraucht. Krass. Im Schnitt war ich da mit dem Auto 10h unterwegs“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„@Frank, tatsächlich kenne ich den Rest der Strecke Stryj, ist grundsätzlich auch in einem guten Zustand, bin die Strecke von Mukatschewo aus gefahren, ist ca 5 bis 6 Wochen her, aber eben bei Tag gefahren....“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Jedenfalls die Strasse von Lviv nach Süden war damals neu und einwandfrei. Da bin ich aber auch nicht weit gefahren, bis vor Stryj. Unten an Rumänien/Karpaten waren sie misserabel. Ist aber paar Jahre...“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Das ist ja total ätzend! Ich bin noch unschlüssig wie ich morgen Abend ausreise, vermutlich wieder in Ustyluh/Zosin, da ich nach Italien fahren werde, habe mir überlegt, in der Ukraine bis an die ungarische...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte sind am WE über Lviv nach D mit dem Bus und standen von 21 bis 10 Uhr“
bernhard1945 in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Ich bin vor 3 Wochen aus Ukraine ausgereist – wie immer über Uhryniw-Dolhobyczów. Montag-Nachmittag, 2 - 3 Autos vor mir. Viertelstunde bei den Ukrainern, halbe Stunde bei den Polen, die nehmen sich...“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Hallo meine lieben FK, hab es schon wieder getan. Bin in die Ukraine gedüst und mache Urlaub in Luzk. Daher heute wieder über den Grenzübergang Zosin/Ustyluh "rüber gemacht ". 6 Uhr am Morgen angekommen....“
volontaer45 in Allgemeines Diskussionsforum • Re: Kann das alles sein? Ein Hilferuf…
„Finger weg, du gerätst in eine Russenfalle!“
Tombi in Allgemeines Diskussionsforum • Re: Kann das alles sein? Ein Hilferuf…
„Man Will dich abzocken: ein ukrainischer pass kostet 856 hrwyna = 18 euro, Einn russischer liegt im gleichen bereich. Kannst auch gleich an die Miliz ueberweisen, oder frag 'sie' n'ach Putins Spendenkonto....“