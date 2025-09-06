Der staatliche Grenzschutzdienst berichtete über die Zahl der Menschen, die im Sommer die Grenze in der Region Lwiw überquert haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Über 4,7 Millionen Menschen und mehr als 853.000 Fahrzeuge überquerten die Grenze in der Region Lwiw im Juni-August.

Dies teilte der staatliche Grenzschutzdienst mit.

Nach Angaben des staatlichen Grenzschutzdienstes wurden im August Rekordzahlen verzeichnet – mehr als 1,7 Millionen Menschen und fast 300.000 Fahrzeuge.

Es wird darauf hingewiesen, dass im August die Einreise in die Ukraine bevorzugt wurde. Die Zahl der Einreisen überstieg die Zahl der Ausreisen um mehr als 42 Tausend Menschen.

Nach Angaben des staatlichen Grenzschutzdienstes sind Krakivets und Shehyni weiterhin die am stärksten frequentierten Kontrollpunkte. Die durchschnittliche Auslastung wird an den Kontrollpunkten Rava-Ruska, Hrushev und Uhryniv beobachtet, die geringste an den Kontrollpunkten Nyzhankovychi und Smilnytsia.

Die Grenzbeamten betonten, dass die Auslastung an den Kontrollpunkten an den Wochenenden zunimmt.

Der staatliche Grenzschutzdienst erinnerte daran, dass am Checkpoint Shehyni auf ukrainischer Seite Reparaturen durchgeführt werden, die vorübergehend die Durchgangskapazität sowohl für PKW als auch für LKW verringern.

Zur Erinnerung:

Seit dem 7. August, dem Beginn der Sommersaison, ist das Passagieraufkommen an den Kontrollpunkten im Gebiet Lwiw um 40% gestiegen, an den Wochenenden um weitere 16% im Vergleich zu den Wochentagen.