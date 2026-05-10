Der Staatliche Katastrophenschutzdienst berichtete über die Folgen der Brände

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Durch die Brände in den Ökosystemen der Ukraine sind fast 2250 Hektar Land verbrannt, teilten die Rettungskräfte mit.

In der Ukraine sind infolge von Bränden in den Ökosystemen fast 2250 Hektar Land verbrannt. Dies berichtet der Staatliche Dienst für Katastrophenschutz (GSCHS).

„Dies ist das Ergebnis von 1.821 Bränden, die unsere Natur zerstören. Während das Land um jeden Meter kämpft, zerstört das Feuer unsere Rückzugsgebiete aufgrund von Hitze, Beschuss und menschlicher Nachlässigkeit“, heißt es in der Mitteilung.

Nach Angaben des Staatlichen Katastrophenschutzdienstes wurden die größten Brandflächen in den nördlichen und zentralen Regionen des Landes verzeichnet. An der Spitze der Liste der am stärksten betroffenen Gebiete steht die Oblast Schytomyr – dort hat das Feuer mehr als 842 Hektar Ökosysteme zerstört.

Statistik der Brände nach Regionen:

Kleinere, aber zahlreichere Brände wurden auch in den Oblaste Winnyzja, Lwiw, Poltawa und anderen verzeichnet.

Rettungskräfte betonen, dass die Hauptursachen für das katastrophale Ausmaß die ungewöhnliche Hitze, feindliche Beschüsse und menschliches Versagen sind.

Der Staatliche Dienst für Katastrophenschutz warnt, dass das Verbrennen von Totholz und Müll keine Säuberung, sondern eine bewusste Zerstörung der Natur darstellt, die eine Gefahr für Menschenleben darstellt.

Die Bürger werden aufgefordert, kein Gras zu verbrennen, da jeder Funke bei trockenem Wetter zu einer großflächigen Katastrophe führen kann.

Zur Erinnerung: Am 8. Mai brach in der Sperrzone von Tschernobyl ein großflächiger Waldbrand aus. Die Staatliche Aufsichtsbehörde für nukleare Sicherheit erklärte, dass keine Überschreitung der zulässigen Radionuklidkonzentrationen zu erwarten sei.