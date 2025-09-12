Staatliches Ermittlungsbüro: Bezirkschef in der Region Lwiw veruntreute Millionen aus Armeeeigentum

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Das State Bureau of Investigation und der Sicherheitsdienst der Ukraine haben einen ehemaligen Kommandeur einer Militäreinheit in der Region Lwiw, der stellvertretender Leiter der Militärverwaltung des Bezirks Zolochiv ist, beim Kauf von Armeebetten zu überhöhten Preisen entlarvt.

Quelle: State Bureau of Investigation

Einzelheiten: Durch den Kauf von Tausenden von Betten zu überhöhten Preisen hat der Staat mehr als 2,6 Millionen Hrywnja verloren.

Die Agentur schreibt, dass der Beamte „keine ordnungsgemäße Marktbeobachtung durchgeführt und einen Vertrag zu fast doppelt so hohen Preisen unterzeichnet hat“. Die tatsächlichen Kosten für eine ähnliche Anzahl von Betten betrugen damals etwa 3,8 Millionen Hrywnja.

Wörtlich: „Darüber hinaus erhielt die Einheit nur 180 Einheiten im Wert von mehr als 1,1 Millionen Hrywnja vom Auftragnehmer, und der Rest wurde nie geliefert. Dennoch ordnete der Kommandeur an, dem Unternehmer 6,5 Millionen Hrywnja für die gesamte Charge zu überweisen.“

Einzelheiten: Gegen den Ex-Kommandanten wurde nun eine Anzeige wegen des Verdachts auf fahrlässige Dienstpflichtverletzung mit schwerwiegenden Folgen, die unter dem Kriegsrecht begangen wurde, mit einer Strafe von bis zu 8 Jahren Gefängnis verhängt.