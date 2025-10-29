Die Staatsanwaltschaft wird die Festnahme von Kudryzkyj mit der Möglichkeit einer Kaution beantragen, sagen Quellen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Staatsanwaltschaft wird beantragen, dass der ehemalige Ukrenerho-CEO Wolodymyr Kudryzkyj in Haft genommen wird, wobei die Möglichkeit einer Kaution in Höhe von 13 Millionen Hrywnja besteht.

Dies berichtet die RBK Ukrajina unter Berufung auf Quellen.

„Die Staatsanwaltschaft wird (für Kudryzkyj – Anm. d. Red.) Untersuchungshaft mit der Möglichkeit einer Kaution beantragen. Die Kaution wird 13 Millionen Hrywnja betragen“, so die Quellen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Position der Staatsanwaltschaft die Festnahme ist, da es sich um ein schweres Verbrechen handelt, das von einer Gruppe von Personen in geheimer Absprache begangen wurde und bei dem ein großer Schaden entstanden ist. Es besteht die Gefahr, dass sich der Angeklagte sowohl vor den Ermittlungen versteckt als auch andere Beteiligte beeinflusst.

Der Fall Kudryzkyj