Stromausfälle in Cherson und drei Regionen - Ukrenerho

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Stromtechniker tun ihr Bestes, um beschädigte Geräte in der Region Cherson so schnell wie möglich zu ersetzen.

Am Donnerstagmorgen gab es in der Ukraine Stromausfälle in der Stadt Cherson aufgrund eines russischen Drohnenangriffs und in drei Regionen aufgrund von schlechtem Wetter. Dies berichtete Ukrenerho am 12. Juni.

„In der Stadt Cherson sind wir gezwungen, Maßnahmen zur Einschränkung des Verbrauchs zu ergreifen. Die Stromtechniker tun ihr Bestes, um beschädigte Geräte so schnell wie möglich zu ersetzen. Bislang ist in Cherson noch ein vorsichtiger Energieverbrauch erforderlich, insbesondere in den Stunden der Höchstlast am Morgen und am Abend“, heißt es in dem Bericht.

Auch aufgrund ungünstiger Wetterbedingungen (Regen, Gewitter und starke Windböen) wurden 76 Siedlungen in drei Regionen ganz oder teilweise stromlos geschaltet.

„Die Brigaden von oblenergo führen bereits Notfall- und Wiederherstellungsarbeiten durch. Sie planen, alle abgeschalteten Teilnehmer bis zum Ende des Tages anzuschließen“, sagte Ukrenerho.

Zugleich entspricht der Stromverbrauch den saisonalen Indikatoren. Heute, um 9:30 Uhr, war er genauso hoch wie am Vortag – Mittwoch.