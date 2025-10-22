Strompreise für Haushalte bleiben unverändert - Swyrydenko

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Regierung hat die Auferlegung von Sonderabgaben auf Strom bis zum 30. April 2026 verlängert.

Die Stromkosten für die Bevölkerung werden in diesem Winter unverändert bleiben. Dies gab die Regierungschefin Iulia Swyrydenko am Mittwoch, den 22. Oktober bekannt.

Das Ministerkabinett hat die Auferlegung besonderer Verpflichtungen (SOA) für Strom bis zum 30. April 2026 verlängert – das heißt, die Bürger werden während der Heizperiode weiterhin 4,32 Hrywnja pro kW⋅h zahlen. Swyrydenko wies darauf hin, dass der günstige Preis für Verbraucher mit Elektroheizung ebenfalls erhalten bleibt. So wird der Preis für eine Verbrauchsmenge von bis zu 2 000 kW⋅h pro Monat 2,64 Hrywnja pro kW⋅h betragen, und für einen Verbrauch über dieser Grenze wird der Preis 4,32 Hrywnja pro kW⋅h betragen.

Dies ist Teil eines umfassenden Programms zur Unterstützung der Ukrainer im Winter. Wir verringern den finanziellen Druck auf Familien während der Heizperiode“, sagte der Ministerpräsident.

Erinnern Sie sich, es wurde bekannt, dass die NERC beschlossen hat, die Tarife für die Stromverteilung für Nicht-Produktionsverbraucher zu erhöhen. Im Durchschnitt werden die Tarife um 14% für die erste Spannungsklasse und um 23% für die zweite Spannungsklasse steigen. Für Haushalte bleiben die Strompreise unverändert.