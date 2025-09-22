Sybiha traf sich mit dem slowakischen Minister: Energiefragen wurden bei dem Gespräch nicht ausgespart

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Außenminister Andrij Sybiha traf sich mit dem slowakischen Minister für auswärtige und europäische Angelegenheiten, Juraj Blanar. Sie sprachen unter anderem über Energiesicherheit.

Dies berichtete RBK Ukrajina unter Berufung auf das Außenministerium der Ukraine auf Telegram.

Das Treffen fand am Rande der UN-Generalversammlung in New York statt.

Laut Sybiha erörterten die Parteien wichtige Fragen vor dem Hintergrund des jüngsten Dialogs zwischen Präsident Wolodymyr Selenskyj und dem slowakischen Ministerpräsident Robert Fico.

„Wir haben uns auf die Zukunft der europäischen Sicherheitsarchitektur, das Potenzial unserer Verteidigungszusammenarbeit durch den SAFE-Mechanismus und Fragen der Energiesicherheit konzentriert. Wir haben auch über die Entwicklung unserer bilateralen Beziehungen und die nächste Runde der Konsultationen zwischen unseren Regierungen gesprochen“, zitierte der Pressedienst den ukrainischen Außenminister.

Sybiha dankte Blanar auch für den Beitritt der Slowakei zur Koalition für den Schutz der Zivilbevölkerung und für die fortgesetzte Unterstützung der Ukraine bei ihrer Integration in die EU.

Ukrainisch-slowakische Beziehungen heute

Vor zwei Wochen trafen sich Präsident Wolodymyr Selenskyj und der slowakische Ministerpräsident Robert Fico in Uschhorod.

Die Parteien erörterten eine Reihe wichtiger und zentraler Themen, darunter den Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union, der laut Selenskyj von Bratislava unterstützt wird.

Gleichzeitig versuchte Selenskyj, Fico zu vermitteln, dass die russischen Energieressourcen keine Zukunft in Europa haben.