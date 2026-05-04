Am Tag griff die Russische Föderation mit einer ballistischen „Iskander“-Rakete und 88 Drohnen an; die Luftabwehr schaltete 70 Drohnen aus, es gab Treffer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Seit Montagmorgen griff Russland die Ukraine mit einer ballistischen „Iskander-M“-Rakete und 88 Angriffsdrohnen an; die Rakete und 14 Drohnen trafen ihr Ziel, die Luftabwehr schaltete 70 Drohnen aus.

Quelle: Luftstreitkräfte in den sozialen Netzwerken

Details: Am 4. Mai von 08:30 bis 18:30 Uhr griff der Gegner mit einer ballistischen Rakete vom Typ „Iskander-M“ sowie 88 Angriffsdrohnen der Typen Schahed (darunter auch Raketendrohnen), „Gerbera“, „Italmas“ und Täuschdrohnen vom Typ „Parodia“ an.

Der Luftangriff wurde von der Luftwaffe, den Flugabwehrraketentruppen, Einheiten der elektronischen Kampfführung und der Drohnensysteme sowie mobilen Feuergruppen der ukrainischen Streitkräfte abgewehrt.

Nach vorläufigen Angaben wurden bis 18:30 Uhr 70 feindliche Drohnen verschiedener Typen im Osten, Norden und Süden des Landes von der Luftabwehr abgeschossen bzw. neutralisiert.

Es wurde der Einschlag einer ballistischen Rakete sowie von 14 Angriffs-UAVs registriert.

Die Luftstreitkräfte warnen, dass der Angriff andauert und sich mehrere feindliche Drohnen im Luftraum befinden.

Hintergrund:

Am Montagmorgen führten russische Invasoren einen Raketenangriff auf die Ortschaft Merefa im Gebiet Charkiw durch. Bis zum Abend sind 7 Tote und über 30 Verletzte bekannt. In der Stadt wurden drei Tage Trauer ausgerufen.