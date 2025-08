Ein Telegram-Bot für Brandstiftung wird online vom Territorialen Zentrum für Rekrutierung und soziale Unterstützung verbreitet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Ukrainer werden dringend gebeten, einem solchen Bot keine persönlichen Daten zu geben und keine Nachrichten zu öffnen.

Im Netz verbreiten sich Informationen über den Telegram-Bot Brandstiftung des Territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung, der dazu aufruft, die Territorialen Zentren für Rekrutierung und soziale Unterstützung in Brand zu setzen, um die Mobilisierung in der Ukraine zu stören. Davor warnt das Zentrum für die Bekämpfung von Desinformation beim Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat am Dienstag, den 5. August.

„Dies ist Teil einer koordinierten Kampagne, die darauf abzielt, die Situation zu destabilisieren und potenzielle Täter für terroristische Anschläge zu rekrutieren, deren Folgen der Tod eben dieser Täter durch die Aktionen der Russen oder die strafrechtliche Verantwortlichkeit sein werden. Solche Bots werden eingesetzt, um persönliche Informationen zu sammeln, die es dem Feind ermöglichen, weitere Manipulationen und Erpressungen vorzunehmen“, so die CPD in einer Erklärung.

Die Ukrainer werden dringend gebeten, einem solchen Bot keine persönlichen Daten zu geben und keine Nachrichten zu öffnen, die zur Verbreitung solcher Inhalte aufrufen. Wir erinnern daran, dass sich am 1. August in Winnyzja in der Nähe des Lokomotiv-Stadions Hunderte von Menschen versammelt hatten, die behaupteten, dass Mitarbeiter des Territorialen Zentrums für Personal und soziale Unterstützung Männer illegal festgehalten hätten. Die Polizei sagte, dass eine Gruppe von Menschen einen Konflikt mit den Bediensteten inszenierte. Einige der Bürger brachen die Tore der Einrichtung auf und versuchten, einzubrechen.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen der versuchten Inbesitznahme der staatlichen Einrichtung ein, und fünf Personen wurden festgenommen.