Trotz der Stromausfälle: "Ukrsalisnyzja hat erklärt, wie die Züge in der Ukraine derzeit fahren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Trotz großflächiger Stromausfälle im ganzen Land fahren die Züge von Ukrsalisnyzja weiterhin fast nach Plan.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Ukrsalisnyzja.

„Trotz der Stromausfälle im ganzen Land verkehren die Züge mit minimalen Abweichungen vom Fahrplan“, sagte Ukrsalisnyzja

Demnach waren die morgendlichen Abfahrten in alle Richtungen größtenteils pünktlich, auch der Zug nach Bukarest, der seine Jungfernfahrt machte.

Die Züge aus Darnytsia fuhren mit einer Verspätung von bis zu einer Stunde ab:

nr. 722 Kiew – Charkiw

Nr. 712 Kiew – Kramatorsk Die morgendlichen Ankünfte sind pünktlich und weichen nur minimal vom Fahrplan ab.

In der Oblast Dnipropetrowska kommt es zu Verspätungen im Verkehr, da die Spannung im Kontaktnetz aufgrund des feindlichen Beschusses fehlt. Davon ist eine Reihe von Vorortzügen betroffen.

In der Region Hrebinka kommt es zu Verkehrsproblemen: eine Reihe von Vorortzügen hat Verspätung, unter anderem auf der Strecke Kyjiw-Hrebinka und Berezan-Kyjiw-Wolhynienskyj.

Kiewer Stadtexpress

Die Züge des Kyjiw City Express verkehren unter Berücksichtigung der angekündigten Reparaturarbeiten gemäß der Strecke und dem Fahrplan: vom Bahnhof Pochayna nach Rayduzhna und zurück.

Das Aussteigen und Einsteigen am Bahnhof Bereznyaki erfolgt vorübergehend auf den Bahnsteigen 3 und 4 statt wie üblich auf 1 und 2.